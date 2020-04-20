Знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала разом з дочкою жарке тренування зранку

Після того, як був введений карантин, зірка вирішила залишитися разом з дівчатками - дочкою Алісою і старшою Машею, а також чоловіком, якого не показує в мережі, в заміському будинку. Незважаючи на те, що заняття вдома зірки обмежені, вона знайшла, чим дивувати і радувати фанатів. Артистка почала щодня влаштовувати онлайн тренування разом з шанувальниками, повідомляє Politeka.

Варто відзначити, що найчастіше тренується Полякова під контролем свого особистого фітнес-тренера. Однак цього разу вона з донькою вирішила позайматися самостійно, періодично включаючи прямий ефір людей, які тренуються разом з Олею.

У ході ефіру Оля дуже детально розповіла, як правильно виконувати ту чи іншу вправу. Тому комплекс можна сміливо повторити вдома. Для наочності зірка навіть потренувалася з пляшками.

Схоже, українська співачка намагається всіляко урізноманітнити свої тренування. Маша також повторює за мамою, тому тренується разом з нею, незважаючи на те, що дається їй це схоже дуже нелегко.

Оля ж з легкістю показала цілий комплекс вправ, спрямований на зміцнення рук і ніг. При цьому Полякова додатково підкреслює, що ця тренування допоможе позбутися від зайвих складок на руках і внутрішньої частини стегон, а також підтягне п'яту точку.

Також знаменита артистка представила особистий топ вправ, які допомагають їй скидати зайву вагу разом з Тетяною Котовою. Стрункі дами представили серію вправ та показали, як правильно займатися, щоб досягти максимального результату.

«Ранкова #ПоляТренировка. Мотивуємо один одного. Регулярно займаючись, ви будете такими ж красунями 😜 Позитивний ефект тренувань зберігається протягом кількох днів. Спасибі @kottova, що склала компанію 😍 #ОляПолякова #ТренировкаДома #ТатьянаКотова», - написала Оля під новим роликом.

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