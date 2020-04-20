Відома українська співачка Оля Полякова показала нове відео в Instagram
На відео Оля показує вікна свого будинку, а після цього виходить на ганок. Там на столику або чомусь подібному лежали дві мертві пташки. Полякова у відео розповіла, що помила вікна і з-за цього маленькі не побачили їх, тому і врізалися. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ось до чого призводять чисті вікна. Бідні пташки. О, Боже, як шкода", - сказала Полякова.
Курс валют злетів з котушок, українців попередили про новий стрибок долара: що потрібно знати
Племінниця Софії Ротару зняла ліфчик і посвітила "персиками" на камеру: аж очі розбігаються
Отруйна завіса над Україною, урізання пенсій і обвал курсу долара — головне за ніч
Пенсії перерахують вже в травні: хто з українців не отримає ні копійки
Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що Оля опублікувала кадри в сторіс Инстаграма.
Раніше ми повідомляли, що співачка Оля Полякова привітала українців з Великоднем.
"Зі світлим святом Великодня! Щастя і благополуччя у ваші сім'ї", - написала вона під публікацією.
На кадрі Полякова з дочками постали на природі за святковим столом. Красуні виглядали справді, як аристократичні леді, ніж справили незабутнє враження на прихильників.
Повідомлялося, що Оля Полякова втомилася сидіти вдома на карантині і вирішила показати, чим займається на вулиці.
Популярна українська співачка, як і всі інші українці, зараз змушена сидіти вдома через карантин. Однак, судячи з усього, їй це набридло, і Оля вирішила вибратися на свіже повітря.
Нагадаємо, Полякова похвалилася домашнім відео з Дімопулос, на черзі Каменських
А ще Politeka писала, що Полякова блиснула ідеальним горішком перед молодим красенем-тренером
Також Politeka повідомляла, що Полякова і Астаф'єва позбавилися від білизни і показали, чиї груди гарніше