Відома українська співачка Оля Полякова показала нове відео в Instagram

На відео Оля показує вікна свого будинку, а після цього виходить на ганок. Там на столику або чомусь подібному лежали дві мертві пташки. Полякова у відео розповіла, що помила вікна і з-за цього маленькі не побачили їх, тому і врізалися. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ось до чого призводять чисті вікна. Бідні пташки. О, Боже, як шкода", - сказала Полякова.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки. Все із-за того, що Оля опублікувала кадри в сторіс Инстаграма.

Раніше ми повідомляли, що співачка Оля Полякова привітала українців з Великоднем.

"Зі світлим святом Великодня! Щастя і благополуччя у ваші сім'ї", - написала вона під публікацією.

На кадрі Полякова з дочками постали на природі за святковим столом. Красуні виглядали справді, як аристократичні леді, ніж справили незабутнє враження на прихильників.

Повідомлялося, що Оля Полякова втомилася сидіти вдома на карантині і вирішила показати, чим займається на вулиці.

Популярна українська співачка, як і всі інші українці, зараз змушена сидіти вдома через карантин. Однак, судячи з усього, їй це набридло, і Оля вирішила вибратися на свіже повітря.

Нагадаємо, Полякова похвалилася домашнім відео з Дімопулос, на черзі Каменських

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