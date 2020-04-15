Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова показала, как дома получить фигуру мечты, если тренироваться дома

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов рассказами о том, как надо питаться, но не забывает звезда выставлять серии кадров с информацией о том, как надо и худеть. В этот раз звезда решила вместе с Татьяной Котовой посостязаться в спортивных упражнениях, чем приятно поразила социальную сеть, сообщает Politeka.

Так, Оля раскрывать и секреты красоты. В этот раз знаменитая артистка представила личный топ упражнений, которые помогают ей сбрасывать лишний вес вместе с Татьяной Котовой. Стройные дамы представили серию упражнений и показали, как правильно заниматься, чтоб добиться максимального результата.

«Утренняя #ПоляТренировка. Мотивируем друг друга. Регулярно занимаясь, вы будете такими же красотками 😜 Позитивный эффект тренировок сохраняется на протяжении нескольких дней. Спасибо @kottova, что составила компанию 😍 #ОляПолякова #ТренировкаДома #ТатьянаКотова», - написала Оля под новым роликом.

Вот что ответили поклонники:

«С большим удовольствием делаю с Вами тренировки💪🔝 Вот никто так не мотивирует как Королева Оля Полякова❤️», «Скажите вашей подруге пусть за меня выйдет замуж», «Отличные девчонки, чо вы творите! Держат попы в форме 😂», «Молодцы. Очень понравилась тренировка.❤️❤️❤️!!!».

Ранее Оля Полякова в экстремальном мини засветилась в компании комиков из «Квартал 95» Юрия Ткача и Евгения Кошевого.На снимке Полякова стоит в мини-платье, которое оголяет ее стройные ножки. Сверху Полякова накинула пиджак. Звезда дополнила образ длинными сапогами в необычный принт. Отметим, что комики тесно прижались к певице.

«Дорогие мои, сегодня стартует премьера нового сезона «Рассмеши комика» в совершенно неожиданном формате - весь выигрыш участники будут отдавать на реализацию социальных проектов по всей стране», - рассказала Полякова.

Напомним, что Оля Полякова в мини-платье выставила напоказ свою главную гордость

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