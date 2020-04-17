Знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова устроила мастер-класс по похудению дома

Эпатажная певица довольно часто радует своих фанатов рассказами о том, как поддерживать фигуру в форме, как следить за собой, а также балует поклонников вкусными рецептами. В этот раз артистка провела в социальной сети Инстаграм онлайн-тренировку в прямом эфире вместе со совим тренером, котоый всячески помогал артистке, сообщает Politeka.

Так, в разделе Стори появилась запись с тренировки певицы, которая не только порадовала поклонников, но еще и помогла самой себе - поддерживать форму на карантине не так легко, как кажется на первый взгляд. Звезда привыкла вести активный образ жизни и практически всегда находится в разъездах по стране с концертами.

Так, на представленных кадрах звезда показала, как тренирует «попу, как орех» и тренируется дома, используя в качестве помощника лишь коврик, на котором покачала пресс, делала скручивания и снова упражнялась для идеальных форм бедер и ягодиц.

Не обошлось и без пикантных моментов - пока Оля делала отжимания, ее майка задралась и звезад посветила формами прямо перед объективом, тренер же отшутился, что сейчас чуть "кое-что не выпало".

Также знаменитая артистка представила личный топ упражнений, которые помогают ей сбрасывать лишний вес вместе с Татьяной Котовой. Стройные дамы представили серию упражнений и показали, как правильно заниматься, чтоб добиться максимального результата.

«Утренняя #ПоляТренировка. Мотивируем друг друга. Регулярно занимаясь, вы будете такими же красотками 😜 Позитивный эффект тренировок сохраняется на протяжении нескольких дней. Спасибо @kottova, что составила компанию 😍 #ОляПолякова #ТренировкаДома #ТатьянаКотова», - написала Оля под новым роликом.

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