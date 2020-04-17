Украинская певица Оля Полякова, которая во время карантина проводит игру «Правда или действие» со звездами, устроила настоящий батл с Дашей Астафьевой

Запись прямого эфира появилась на странице Ольги Поляковой в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушки сыграли в игру «Правда или действие», в процессе которой отвечали на разные провокационные вопросы, а также выполняли задания друг друга (Чтобы посмотреть видео - доскролльте до конца).

Так, девушки нарисовали монобровь, зарисовали черным фломастером зубы, целовали в «пятую точку» своих питомцев, а в самом конце эфира сняли лифчики и засветили свою грудь в белых прозрачных майках. На видео хорошо проглядываются пышные формы обеих красоток.

Отметим, что за день эфир пересмотрели более 200 тысяч раз. В комментариях поклонники Астафьевой и Поляковой оставили множество восторженных комплиментов девушкам.

«Приколистки девочки», «Ещё лучше, чем с Киркоровым!! Ржач! Спасибо вам за хорошее настроение», «Персики», «Ну девки вы блин даёте», «Сумасшедшие дурочки, самый крутой эфир», "Крутой эфир! Смотрите без детей", - пишут пользователи сети.

Отметим, что Оля Полякова проводит такие эфиры регулярно. Она уже играла в эту игру с Евгением Кошевым, Дзидзьо, Юрием Ткачом, Владимиром Остапчуком, Филиппом Киркоровым, Анной Седоковой, Аллой Костромичевой и другими звездами.

Напомним, что Полякова посветила огромным декольте перед Кошевым из "Квартал 95": "Аж лысина вспотела".

А еще Politeka писала, что Полякова в тесном топе превзошла красотку Котову: "Девочки, что вы творите?".

Также Politeka сообщала, что Полякова безжалостно поиздевалась над Астафьевой, появилось видео: «заставила показать свои…».