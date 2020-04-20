Нещодавно пластичний хірург, колишній чоловік зірки з групи "НеАнгели" Слави Камінської, Едгар, завів нові відносини з молодою красунею

Новою обраницею чоловіка стала арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта, Ольга Багата. Дівчина встигла привернути увагу особливо цікавих прихильниць Слави Камінської - колишньої дружини хірурга. Instagram дівчата повен пікантних фото, які продовжують хвилювати аудиторію у соціальній мережі, пише Politeka.net.

Пропонуємо вашій увазі топ добірку кращих фото дівчини, яка привернула увагу знаменитого хірурга:

Нагадаємо, Едгар Камінський розлучився з артисткою в минулому році. У шлюбі у пари народилося двоє дітей. І ось у Едгара - нові відносини. Ольга Багата розповіла, що перший крок у стосунках зробив саме хірург.

За словами жінки, Камінський завжди чинив, як справжній і гідний чоловік. Колишній чоловік Слави, завоював серце Ольги і робив все, щоб відносини розвивалися.

"Тому він свого домігся. І продовжує це робити кожен день», - розповіла Багата телеканалу "Україна".

Ольга вже навіть познайомилася з дітьми коханого: сином і дочкою, Леоном і Лаурою. До речі, у арт-директора, теж син. Таким чином, у пари троє дітей.

"Ми взагалі дуже любимо дітей один одного. Бо сім'я - це найголовніше», - поділилася Ольга. Є люди, які переживають, як реагує на нову кохану Слава. Однак Ольга поспішила заспокоїти. Як вона зазначила, у обох хороші відносини.

"Це ж мама дітей і колишня дружина, тому це велика повага у мене до всієї сім'ї», - повідомила Багата.

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