47-річний лідер російської групи "Ленінград" Сергій Шнуров без тіні збентеження похвалився в мережі розкішними формами дружини, яка молодша за нього майже на 20 років

Як передає Politeka.net, Шнуров поділився кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких відображена його дружина, світська левиця Ольга Абрамова. Дівчина засвітила спокусливу зону декольте, загорнувшись у щільну тканину, але при цьому залишивши достатньо місця для польоту фантазії. Абрамова злегка нахилилася вперед і показала всі найчарівніші вигини. Шнуров не втримався, щоб не похвалитися фото гарячої дружини, "примальовувавши" до нього сердечка.

На іншому кадрі Шнуров зняв дружину в довгій сукні в коридорі шикарного готелю. Дівчина йшла попереду, вильнула стегнами й кинула зухвалий погляд, покрутившись перед камерою та даючи можливість розгледіти її витончену фігурку.

Зазначимо, Ольга стала четвертою дружиною музиканта. Вона публічна людина і часто залишається в тіні. Про таємне одруження музиканта заговорили восени 2018 року. Церемонія пройшла у режимі особливої секретності в Санкт-Петербурзі, у Палаці одруження № 1. Пара просто розписалася без урочистих промов працівників РАГСу. У Палац одружень вони зайшли через чорний хід і вийшли звідти через 5 хвилин.

Про дівчину відомо, що вона випускниця МГУ. Також вивчала історію мистецтв у Лондоні, не працює і веде образ життя світської левиці. У списку її колишніх прихильників - засновник IT компанії Rupaх Руслан Фахрі і син власника "М-Відео" Ларрі Зайонц.

Нагадаємо, Шнурів висміяв Путіна з-за карантину, хіт набирає популярність.

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