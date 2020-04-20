Онука легендарної української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко показала нове відео у ТикТок
На кадрах Соня позує в білих штанях і светрі. Останнє вона задерла для танцю. Євдокименко на кадрах розпустила волосся і позувала біля великого просторого вікна. В нього можна побачити висотки Нью-Йорка, де живе онука Ротару. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати поставили понад 100 лайків і написали пару коментарів. Кадри вийшли цікавими та запальними.
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Повідомлялося, що онука Ротару спустила футболку заради жаркого фото.
Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нове фото в Instagram.
На фото Соня позує в білій смугастій футболці і окулярах. Образ доповнила Євдокименко прикрасою на шиї і зібраним у хвіст волоссям. Внучка Ротару сиділа на підлозі, а поруч можна побачити було пуф, журнальний столик, диван і інші предмети інтер'єру кімнати.
Нагадаємо, внучка Ротару влаштувала гарячу тренування перед вікнами
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