Знаменитість показала всю свою суть

Онука легендарної української співачки Софії Ротару Софія Євдокименко показала нове відео у ТикТок

На кадрах Соня позує в білих штанях і светрі. Останнє вона задерла для танцю. Євдокименко на кадрах розпустила волосся і позувала біля великого просторого вікна. В нього можна побачити висотки Нью-Йорка, де живе онука Ротару. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 100 лайків і написали пару коментарів. Кадри вийшли цікавими та запальними.

Повідомлялося, що онука відомої української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вирішила показати ідеальне тіло у спортивній формі.

Так, Соня позує посеред дня в спортзалі в облягаючому одязі, виставивши напоказ розкішні форми в лосинах і короткому топі. Як можна помітити, вона займається в навушниках.

Повідомлялося, що онука Ротару спустила футболку заради жаркого фото.

Онука легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала нове фото в Instagram.

На фото Соня позує в білій смугастій футболці і окулярах. Образ доповнила Євдокименко прикрасою на шиї і зібраним у хвіст волоссям. Внучка Ротару сиділа на підлозі, а поруч можна побачити було пуф, журнальний столик, диван і інші предмети інтер'єру кімнати.

Нагадаємо, внучка Ротару влаштувала гарячу тренування перед вікнами

Також Politeka писала, що онука Ротару показала нову себе далеко від родини, бабуся не стрималася

А ще Politeka повідомляла, що юна онука Ротару в блискучому міні вплинула стегнами на камеру



