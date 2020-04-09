Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко устроила "дикие" танцы в стильном наряде

В этот раз молодая звезда решила показать, как проводит время дома во время карантина в стильном ярко-алом спортивном костюме. Девушка повеселилась с распущенными волосами и легким макияжем перед объективом. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Так, Соня решила записать в специальном приложении "Тик-Ток" собственные зажигательные танцы в солнечной комнате. Ранее пользователи сети уже неоднократно отмечали, что фигура девушки и ее яркая внешность удивительно сочетаются и девушке суждено быть моделью.

Однако, как известно, внучка легендарной артистки занимается музыкой и уже выпустила несколько треков. Прежде, чем поступить в школу дизайна в Нью-Йорке, она окончила два класса старшей школы в Лондоне.

В США в свободное от учебы и съемок время девушка любит уделять прогулкам. Поклонники же часто интересуются, одобряет ли звездная бабушка увлечения Сони.

Ранее мы сообщали, что внучка легендарной Софии Ротару Соня Евдокименко позировала в стильном и, в определенной степени, откровенном наряде .

Модель покрасовалась в песочного цвета свитере, шортах, плаще и ботинках. Молодая красавица-артистка прогулялась практически в самом сердце Нью-Йорка и выглядела при этом просто потрясающе.

Как обычно в случае со стройной красавицей на ее лице не было видно излишка макияжа, укладка была простой и стильной, а наряд - трендовым. В этот раз образ Сони получился, на первый взгляд, "безобидным", но поклонники модели все-же присмотрелись и поняли, что девушка позировала без белья. Под ее свитером не было бра.

Напомним, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко показала себя крупным планом на новом фото.

На кадре Соня себя показала в неоновом свету. Кадр был сделан настолько крупно, что невозможно разглядеть одежду внучки Ротару. Волосы Евдокименко решила оставить распущенными. На кадре можно легко рассмотреть внешность молодой красотки.

Под фото отметилась и София Ротару, которая поставила лайк публикации. Фанаты также успели поставить более четырех тысяч лайков и написали несколько комментариев.

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