18-летняя Соня Евдокименко, начинающая певица, известная, как SOFIA EVE, внучка поп-легенды Софии Ротару, обескуражила внешним видом на новых кадрах

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала в "сториз" в Инстаграм кадры, на которых покрутилась перед камерой в соблазнительном наряде. По всей видимости, Соне наскучило сидеть дома на карантине, поэтому она решила принарядиться и напомнить армии поклонников, что жизнь продолжается.

Соня с распущенными волосами и ярким макияжем предстала в роскошном платье серебристого цвета, изюминкой которого, безусловно, стал рукав на одну сторону и оголенное плечо.

Сначала девушка попудрила носик, а затем, отбросив кисточку, начала танцевать под динамичную музыку, повиляв бедрами и даже попрыгав. Красотка подмигнула и поманила пальчиком, что, естественно, не могло не восхитить благодарную публику - "захватывает дух".

Девушка записала кадры в приложении TikTok и подписала: "me once this quarantine is over" ("я, когда карантин закончен"). Таким образом, можно догадаться, что Соня мечтает о бурной вечеринке и зажигательных танцах после завершения изоляции.

Ранее мы сообщали, внучка Ротару в последнее время частенько выкладывает кадры своих ритмичных телодвижений под музыку - возможно, девушка после модельной карьеры и проб на сцене в качестве певицы хочет профессионально заняться танцами?

Из последнего, Соня повеселилась в спортивном красном костюме, засветив плоский животик. Красотка знает, как привлечь к себе внимание. "Другой день, другой танец", - подписала кадры начинающая артистка.

