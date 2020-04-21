Дружина Олександра Ревви Анжеліка ще рік тому говорила про те, що сталося сьогодні
Про це стало відомо з Інстаграма жінки, передає Politeka.net. Анжеліка опублікувала обкладинку журналу, на якому вона зображена зі своїм чоловіком. На обкладинці написано «Вимкнемо телефон і просто будемо разом». На думку Ревви, вона ще рік тому передбачила самоізоляцію, до якої сьогодні вдаються люди по всьому світу.
«Обкладинка 2019... Провісники...Пішла фарбувати яйця...прости Господи..», - підписала Ревва фото.
За два дні пост оцінили понад 6,3 тисяч осіб. В коментарях обговорюють пару, а також передбачення Анжеліки.
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«Накаркали?», «Шикардосная пара», «Ви дуже гарна пара», «Оракули», «Ось ну чому ви не передбачили інше, щось явно класне?)) дивіться, що вийшло?!)», «І як після цього не повірити в те, що всі мрії збуваються, якщо дуже захотіти», «Ванга відпочиває)», - пишуть користувачі мережі.
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