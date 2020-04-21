Дружина Олександра Ревви Анжеліка ще рік тому говорила про те, що сталося сьогодні

Про це стало відомо з Інстаграма жінки, передає Politeka.net. Анжеліка опублікувала обкладинку журналу, на якому вона зображена зі своїм чоловіком. На обкладинці написано «Вимкнемо телефон і просто будемо разом». На думку Ревви, вона ще рік тому передбачила самоізоляцію, до якої сьогодні вдаються люди по всьому світу.

«Обкладинка 2019... Провісники...Пішла фарбувати яйця...прости Господи..», - підписала Ревва фото.

За два дні пост оцінили понад 6,3 тисяч осіб. В коментарях обговорюють пару, а також передбачення Анжеліки.

«Накаркали?», «Шикардосная пара», «Ви дуже гарна пара», «Оракули», «Ось ну чому ви не передбачили інше, щось явно класне?)) дивіться, що вийшло?!)», «І як після цього не повірити в те, що всі мрії збуваються, якщо дуже захотіти», «Ванга відпочиває)», - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що раніше в мережі спливло старе висказування Андрія Данилка в образі Вєрки Сердючки, яке теж назвали пророчим. Ще в 90-х Данилко розповідав про найбільш ефективний спосіб боротьби з небезпечним вірусом. На відео Сердючка розповідає про епідемію заразної хвороби і зізнається, що не хоче пити ліки, а воліє лікуватися домашнім алкоголем з традиційною закускою.

Нагадаємо, що Артур Пирожков похвалився найкрасивішими жінками у своєму житті: "так виглядає сімейна ідилія".

Як повідомляла Politeka, гаряча дружина Артура Пирожкова показала, що витворяє з чоловіком на балконі: "навіть Ді Капріо позаздрить".

Також Politeka писала про те, що інтимні фото з весілля Артура Пирожкова облетіли мережу, дружина не втрималася: "Любимо одружуватися".