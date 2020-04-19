Російський шоумен і комік Олександр Ревва привітав прихильників із Великоднем

Оскільки це – свято сімейне, то і знімок в якості привітання багатомільйонної армії шанувальників 45-річний артист, відомий ще як Артур Пирожков, вибрав відповідний, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував сімейне фото. В кадрі – сам Олександр, його дружина Анжеліка, а також дві дочки зоряного сімейства – 12-річна Аліса і семирічна Амелія. Так виглядає сімейна ідилія.

На студійному знімку Анжеліка позує в білих штанях й елегантнійю блузі з бантом. На Олександрові – світлий костюм, а на дівчатах – вбрання білого та бежевого кольорів.

«Вся наша Родина РА вітає Всіх з святом Пасхи!!! Любові, добРА і Радості!!! Христос Воскрес!!! ❤️🙏🏼», – підписав знімок Ревва.

За годину фото зібрало майже 40 тисяч лайків та сотні коментарів, в яких фанати також вітають його і його близьих із Великоднем.

Раніше ми писали про те, що Пирожков вразив незабутніми кадрами з поїздки в сонячну Австралію.

Артист поділився архівним відео, на якому постав разом з дружиною Анжелікою Реввою і колегою по Comedy club Михайлом Галустяном.

По прильоту в Сідней, будучи ще в аеропорту, Галустян поспішив потішити витівкою, почавши стрибати, як кенгуру, а Пирожков прокоментував поведінку одного.

«Друзі!!! У травні минулого року (після квітневих американських гастролей) я, моя Любов @angelikarevva і мій геніальний Друг @m_galustyan вперше в житті вирушили в Австралію з двома концертами в Мельбурні та Сіднеї. Хочеться сказати величезне спасибі всім глядачам, хто був з нами у ці незабутні дні!!!❤️ А як це було, дивіться вже сьогодні на моєму #youtube каналі!!! Спасибі за відео @gruzman.show.Всім гарного перегляду і бережіть себе і своїх рідних!!! 🙏🏼 #сидимовдомааааа», - підписав кадри Пиріжків.

Нагадаємо, Артур Пирожков пограв м'язами в обтягуючому трико, дружина не витримала.

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков без штанів похвалився інтимним фото з дружиною: "І без Камасутри добре".

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