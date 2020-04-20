Дружина Олександра Ревви (Артура Пирожкова) Анжеліка показала весільні фотографії в Instagram

На фото Олександр і Анжеліка стояли біля колони у весільних костюмах. Наречений був у піджаку і брюках, а наречена в шикарному весільному платті з корсетом. В руках вона тримала весільний букет, а на голові була фата. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото Ревва задерла ногу і її чоловік, узяв, а також поцілував. Пара стояла на тлі моря чи великого водоймища.

"Я пам'ятаю, як вчора, ту хвилину, коли наші очі зустрілися.. на танцполі..в центрі кола.. нас закрутило і через місяць я стала нареченою! Ми все зрозуміли відразу.. це був електричний струм... струм, який і зараз б'ється у венах і іноді проситься назовні. Я люблю тебе до сліз. Мій forrevva!!! P. s. Так, ми любимо одружитися, як ви зрозуміли..але тільки один на одного", - написала Анжеліка.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"З річницею вас, щастя сім'ї!", "Струм, який проситься назовні...» у вигляді діток... це дуже кльово сказано, будьте класною парою - як завжди надихає!", "Моя сама кохана, сама красива пара. Я гордий і безмірно щасливий від того що провів цю подію!!!! Люблю вас сім'я Ревви", "Ви дуже гарна пара! Рада вам та любов!", "Нехай Вашу родину !Господь береже до кінця!".

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