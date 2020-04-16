Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка здивувала шанувальників стильним сімейним фото

В цей раз під сімейним фото з чоловіком зірка вирішила поцікавитися у шанувальників, який серіал їй дивитися. Схоже, пристрасть зірки до переглядами телесеріалів лише посилилася.

Дружина артиста зізналася, що стала сериаломаном, сидячи в чотирьох стінах на карантині. Дивно, що до цього вона не захоплювалася переглядом серіалів. Сама Анжеліка також зазначила, що раніше для неї завжди було загадкою, звідки у людей є час їх дивитися, проте тижня в ізоляції призвели до того, що вона подивилася вже кілька серіалів.

«Серіал «Відчайдушна Домогосподарка» чи «Санта Барбара’20»... а ваш варіант? 🥳 #RAfamily», - написала в цей раз Анжеліка.

Шанувальники, як і очікувалося, повз питання не пройшли:

«Просто щасливі разом❤️», «Моя версія-"Титанік 2020" 👍😃🔥😍», «Перевірка на міцність популярності в соц мережах😂❤️», «Санта Барбара», «Повернення в Едем)🔥», «Титанік. Карачун вам, товариші 🤣🤪», «Відчайдушні домогосподарки ❤️», «Титанік по-російськи»❤️».