Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка здивувала шанувальників стильним сімейним фото
В цей раз під сімейним фото з чоловіком зірка вирішила поцікавитися у шанувальників, який серіал їй дивитися. Схоже, пристрасть зірки до переглядами телесеріалів лише посилилася.
Дружина артиста зізналася, що стала сериаломаном, сидячи в чотирьох стінах на карантині. Дивно, що до цього вона не захоплювалася переглядом серіалів. Сама Анжеліка також зазначила, що раніше для неї завжди було загадкою, звідки у людей є час їх дивитися, проте тижня в ізоляції призвели до того, що вона подивилася вже кілька серіалів.
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«Серіал «Відчайдушна Домогосподарка» чи «Санта Барбара’20»... а ваш варіант? 🥳 #RAfamily», - написала в цей раз Анжеліка.
Шанувальники, як і очікувалося, повз питання не пройшли:
«Просто щасливі разом❤️», «Моя версія-"Титанік 2020" 👍😃🔥😍», «Перевірка на міцність популярності в соц мережах😂❤️», «Санта Барбара», «Повернення в Едем)🔥», «Титанік. Карачун вам, товариші 🤣🤪», «Відчайдушні домогосподарки ❤️», «Титанік по-російськи»❤️».
Як повідомлялося раніше, у 37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, зробила заяву з приводу коронавіруса, який стрімко розповсюджується по світу.
Для залучення уваги дівчина опублікувала свіжий знімок, на якому вона одягнена в світлі джинси по фігурі і модну кофту. Джинси відмінно підкреслюють стрункість жінки. На фото Анжеліка пристрасно дивиться в кадр. Відразу стає зрозуміло, за що її кохає чоловік.
«Дорогі мої, саме час придумати нове привітання!! Рукостискання відміняється!!! Поцілунки при зустрічі скасовуються! Так ви проявіть любов і турботу про близьких і дорогих вам людей!!!», - заявила Ревва.
За півгодини пост Анжеліки зібрав більше тисячі лайків. Оперний співак Юсиф Ейвазов пожартував, що можна замість привітання стрибати 2 хвилини. Заодно і фітнес, зазначив він. Дружині Ревви жарт артиста сподобалася. Вона запропонувала стрибати на скакалці.
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