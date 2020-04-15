Дружина російського коміка і артиста Олександра Ревви Анжеліка порадувала фанатів новим знімком

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Час зупинився... тепер у людей є час один для одного», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку дружина Ревви позує, прикрившись одягом. Однак це не приховала її краси, на що звернули увагу і її прихильники.

«Божественна», «Як завжди шикарна і не отразима, очей не відірвати», «Анжеліка, ви космос!», «Та це не фотографія, а справжній портрет, розумною, красивою, успішною і стильною леді», «Дуже красиво», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, у 37-річна Анжеліка Ревва, дружина російського коміка і співака Артура Пирожкова, зробила заяву з приводу коронавіруса, який стрімко розповсюджується по світу.

Для залучення уваги дівчина опублікувала свіжий знімок, на якому вона одягнена в світлі джинси по фігурі і модну кофту. Джинси відмінно підкреслюють стрункість жінки. На фото Анжеліка пристрасно дивиться в кадр. Відразу стає зрозуміло, за що її кохає чоловік.

«Дорогі мої, саме час придумати нове привітання!! Рукостискання відміняється!!! Поцілунки при зустрічі скасовуються! Так ви проявіть любов і турботу про близьких і дорогих вам людей!!!», - заявила Ревва.

За півгодини пост Анжеліки зібрав більше тисячі лайків. Оперний співак Юсиф Ейвазов пожартував, що можна замість привітання стрибати 2 хвилини. Заодно і фітнес, зазначив він. Дружині Ревви жарт артиста сподобалася. Вона запропонувала стрибати на скакалці.

Нагадаємо, що Анжеліка Ревва похвалилася підросли дочками: "Неймовірний талант".

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