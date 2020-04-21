Відома українська співачка Злата Огневич показала нові образи в Instagram
На першому фото Злата була піджаку і синьою капелюшку, позуючи навпроти стіни. Біла блузка або щось подібне доповнили образ Огневич. На другому знімку співачка була вже в прозорому одязі, а на одному плечі висів піджак кремового кольору. Останній образ особливо офігенно виглядає. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.
"Просто перебирала гардероб і знайшла речі з минулого життя. Який образ більше подобається? Перший чи другий?", - написала Злата під фото.
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Фанати поставили майже 5 тисяч лайків і написали багато коментарів, в яких сперечалися, який спосіб краще:
"Мила, тобі 2 образу йде", "Капелюшок - це гламур", "Особливо вона добре виглядає на вас після перегляду серіалу Молодий тато", "Приходжу з вулиці, відкриваю Instagram, а тут така красуня", "Але ви на обох фото красуня", "Магифик", "Перший більш-менш", "Все... Вау".
Повідомлялося, що українська співачка Злата Огневич поділилася свіжим знімком з дому.
На фото Злата стоїть у чорній шовковій сорочці, яка обтягує її пружні груди. Дівчина грайливо дивиться в кадр, її волосся недбало розпатлане.
«Прямий репортаж з моєї резиденції... найдовший відпустку в життя триває...», - написала Злата.
За годину її фото зібрало понад 1,4 тисячі лайків. В коментарях зірці залишили безліч компліментів.
Нагадаємо, Злата Огневич приміряла образ гарячої вчительки, вразивши видом
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