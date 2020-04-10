Украинская певица Злата Огневич решилась на видео в более откровенном образе, в котором люди не привыкли ее видеть

Звезда разместила несколько кадров ролика в своем Инстаграм, пишет Рoliteka.net. На фото артистка предстала в легком белом платье в горошек.

Глубокое декольте наряда держалось на пуговицах, благодаря чему не было видно самое интимное.

Под, вроде бы скромное, платье Злата не надела белья, что было видно невооруженным взглядом.

Певица всячески изгибалась, чтобы выгодно продемонстрировать красивые формы и стройное тело.

Съемки проходили у мостов на улице, вероятно, красотка пела.

"В процессе работы над новым видео с @val_gonskiy 🎬 Разводим мосты... и снимаем очень красивую историю 🙌🏾 Как думаете, о чём она будет? ...", - подписала кадры артистка.

За 18 часов пост певицы собрал более 2500 лайков и много комментариев.

"Ох Златка,как мне нравится твоя новая стрижка.Сама хочу такую длинну,но говорят ,что при моем росте(151)я буду ещё меньше)))", "Такою нежностью волшебной, Ласкает душу нам Любовь! Когда её мы ощущаем, То обретаем счастье вновь!!! ✨💗💗💗✨","О любви?😌😍", "и как это все в одной тебе помещается", "Мосты символ единения,и вообще люблю мосты)", "Первая - ваще огонь", "Платьешко класс🔥🔥🔥", "Вы идеал украинской женщины !!! счастья Вам безграничного 🙌", "О Любви или О Любви или же все таки О Любви?", "Как всегда это будет шедевр!!!🤩🤩🤩🔥", "Как всегда, на высоте!!!", "Ну чего ты такая красивая .... давай поженимся ... Или все таки сладкое наказание ???", "Сексуальненька🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Злата Огневич позировала, закинув ровные волосы набок. У девушки игривое настроение, о чем говорит и ее улыбка.

Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».

А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".

Также Politeka сообщала, что Злата Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".