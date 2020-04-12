И не она одна устроила такое шоу

Популярная украинская певица Злата Огневич приняла участие в популярном челлендже, где нужно делать наряд из подушки

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. На фото Злата стоит раздетая, прикрываясь лишь подушкой, которую она подвязала широким поясом от известного бренда. Образ Огневич решила дополнить шляпкой.

«Времени даром не теряю)) Девчонки, присоединяйтесь», - написала Огневич.

За пять часов фото певицы собрало более 6 тысяч лайков. Поклонники хвалят звезду за смелость.

«Ждем фото сзади», «Топчик», «Как все просто и студии не нужно», «Красивая и сладкая», «Креативненько», «Классная подушка», «Ваааау», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в этом челлендже приняли участие уже многие звезды. Опубликовали свои фото в подушках певица Слава Каминская и гимнастка Анна Ризатдинова. Певица Наташа Королева тоже не прошла мимо вызова.

А вот украинский телеведущий Владимир Остапчук подошел к челленджу с фантазией и сделал платье из одеяла.

Ранее мы писали, что Злата Огневич попробовала себя в роли учительницы. Она позировала в светлом жакете и юбке за учительским столом, на котором стоят бутылки с жидкостями и оборудование для проведения химических опытов.

Напомним, что игривая Злата Огневич похвасталась идеальным телом в крохотном топе: "Девушка на миллион".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич без лифчика посветила пикантными местами на улице: "Сладкое наказание".

Также Politeka писала, что Злата Огневич опутала свои красивые формы цепями: "Что-то невероятное".