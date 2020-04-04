Украинская певица Злата Огневич предстала в соблазнительном образе
Красотка недавно изменила прическу и цвет волос и теперь ее можно не узнать, пишет Рoliteka.net. Теперь звезда носит короткий боб и делает с ним посты в Инстаграм.
Так, на одном из последних фото Залата позирует закинув ровные волосы набок. У девушки игривое настроение, о чем говорит и ее улыбка.
Макияж Огневич сделала легкий, который только подчеркнул ее красоту.
Огневич позировала в тонкой маечке на железных бретельках, ее образ дополнили длинные цепочки, опутавшие формы.
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В посте певица поблагодарила всех, кто смотрел концерт в режиме онлайн. Звезда рассказала, что это первый ее такой опыт выступления.
"Понравилось нереально, я постоянно представляла, что Вы рядом! 😻🔥 ♥ ️💋😻 Я готовлю еще один стрим для Вас, более интерактивный! Следите за анонсами 🙌🏾", - написала Огневич.
За девять часов пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев:
"Боже, что за красота такая?😍🔥🔥🔥это не законно))😇❤️", "Очень круто. Получил удовольствие. Спасибо!❤️", "Ой, Злата Вы как всегда!!! Но верните длину волос!!!!", "🙏🙏🙏🌟👩❤️👩😍🔥 было очень чувственно и по-домашнему уютно: прозвучали мои любимые Мережива і Чекай 👍👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️🌹🌹🌹Буду ждать« Моя мелодия »😊", " Спасибо !!!!! Это было как всегда супер 😍 эмоционально, душевно, вдохновенно 😍❤️💋 а песниииии все эти за которые полюбила еще в 2013 г. Ваше исполнение 😍❤️🥰Спасибо за возможность услышать Златочка 🕊❤️🥰😍💋🌸 "," красивая, Цемка 😘 "," Это было что-то невероятное! Сбылась мечта услышать крутой акустический концерт. Драйв, энергетика, шикарный вокал. Респект музыкантам! ❤️❤️❤️ "," 😍😍 Девушка, с ума можно сойти. Хорошая да еще и умная 😂😂😂 "," Как приятно видеть и слышать професионализм.👍 Изысканный, сильный вокал.🔥 Наслаждаюсь Вашим талантом".
Напомним, что Злата Огневич сбросила всю одежду и поразила нескромными танцами под дождем: «Колбасит не по-детски».
А еще Politeka писала, что роскошная Злата Огневич показала упругие формы в купальнике: "Сочняк".
Также Politeka сообщала, что Злата Огневич отбросила стыд и посветила упругими достоинствами: "Вау, вот это...".