Російська телеведуча і блогер Настя Івлєєва, зірка програми "Орел і Решка", кинула виклик хіп-хоп виконавцю Тіматі
Як передає Politeka.net, Івлєєва заявила, що хоче битися з Тимуром Юнусовим (справжнє ім'я артиста) у своєму шоу "Прямий карантин" в Instagram.
"Якщо ти, Тіматі, не сцикун і готовий завершити цей сезон прямого карантину феєрично, я чекаю тебе", – заявила смілива дівчина.
Тіматі не став зволікати з відповіддю і записав загрозливе відео, адресоване Насті (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Співак повідомив, що ретельно вивчив творчість Івлєєвої та прийшов до висновку, що навіть у програмах Олени Малишевої в два рази більше екшену, ніж у її випусках.
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"Ти - не готова до мене, ти просто фізично не готова. І я тебе з'їм з потрохами. Моя хороша, підготуйся, як слід, і подумай, чи потрібно тобі це чи не потрібно", - заявив у відповідь Тіматі натякаючи, що Насті краще б відмовитися від цієї затії.
Багато користувачів накинулися на Тіматі, але разом з тим, очікують, що все ж вирішить Настя, яка, як відомо, за словом в кишеню не лізе.
"Не знаю, навіщо Насті вас кликати. У неї були круті гості, а ви шота слизьке. Вам з Кадировим прямі ефіри де ви вихваляєте Путіна тільки підходять"
"Я ,звичайно ,не в курсі ситуації ,але по-моєму Тіматі перебільшує з роллю «впевненого в собі мужика» )) А якщо вже такий правильний ,так і говори з дівчиною нормально , до твоєї дочки ,мами і дружини точно також звернуться )) тобі буде приємно?"
"Здається Тіматі в себе повірив , йому до Настіних ефірів рости і рости 😂"
"Не думала, що Тіматі такий злий. 😲 Цікаво чому? Негоже так з дівчатами розмовляти!"
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