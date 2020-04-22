Дружина мандрівника Дмитра Комарова телеведуча Олександра Кучеренко показала, чим займається на карантині

Свіже фото вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На знімку Олександра сидить на підлозі, навколо неї розкидані гумки для занять спортом. Дівчина одягла тісний білий топ, який обтягнув її головну гордість і зробив акцент на тонкій талії. Красуня дивиться в сторону і широко посміхається, збираючись влаштувати на підлозі жарке тренування.

«Ну що, друзі, скільки шматочків паски з'їли за свята?) Або штук? Я не рахувала) Їла і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Відновлюю домашні тренування! Вмикаю музику, навчальні відео і займаюся в задоволення. Хто зі мною?)», - написала зірка.

За 40 хвилин її пост зібрав більше 3 тисяч лайків. В коментарях шанувальники розповідають, скільки пасочок з'їли вони. Крім цього, всі захоплюються красою Олександри.

«Саша, як же Дімі пощастило з вами! Все найкраще зібрано в вас і ви дісталися найгіднішому з чоловіків», «Дмитра не змушуєте займатися з Вами?))», «Вогонь», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, Олександра Кучеренко і Дмитро Комаров почали зустрічатися під час проекту «Танці з зірками».

Нагадаємо, що Олександра Кучеренка спустила халатик і похвалилася своїми достоїнствами: "Сама досконалість".

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