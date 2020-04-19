Знаменитий український телеведучий Дмитро Комаров похвалився першою «сімейним» паскою, яку спекла його молода дружина

На своїй сторінці в Instagram телемандрівник привітав підписників з Великоднем і розповів про те, якою особливістю запам'ятається для нього цей день, передає Politeka.net.

«Сьогодні з ранку моя дружина спекла неймовірно ароматну, красиву й апетитну паску. Першу в нашому сімейному житті. Не терпиться спробувати🙂 Вчора Саша своїми руками дуже креативно прикрасила великодні яйця», – розповів він.

За словами Дмитра, все життя в цей день він першим ділом пробував освячену паску, яку його мама приносила з церкви.

«Я дуже люблю і поважаю цю традицію, але свою маму я люблю більше. Тому в цьому році я вперше попросив її не йти в церкву, не освячувати продукти, залишитися вдома. І мама вперше не піде, за що я їй дуже вдячний», – підкреслив він.

Дмитро привітав шанувальників зі святом і побажав їм здоров'я.

Великодні свята стали щасливими і для дружини ведучого Олександри Кучеренко. На своїй сторінці в соцмережі вона привітала шанувальників зі святом і похвалилася тим, що число її підписників досягло 100 тисяч.

«Так співпало, що якраз на Великдень вас, моїх віртуальних однодумців, стало більше 100 000 осіб. З більшістю з вас я, на жаль, не знайома особисто, але люблю вас, мої віртуальні друзі. У нас особлива група – дуже добра, позитивна, світла, де зібралися люди з дуже правильними інтересами та поглядами на життя. Саме тому ми спілкуємося навіть у такий важливий день)) Але найбільше мені подобається, що в нашій групі немає ніякого негативу, а добро завжди перемагає😊», – написала Саша, опублікувавши знімок, на якому тримає в руках тістечко з написом «100» і прикрашене писанкою на паличці.

Нагадаємо, що пустотлива Олександра Кучеренко блиснула формами в спокусливій сукні: «Хліба і видовищ».

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