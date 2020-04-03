Дружина відомого українського мандрівника Дмитра Комарова, телеведуча і модель Олександра Кучеренко поділилася свіжим селфі з автомобіля

На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала фото з легким макіяжем і шикарною укладкою, передає Politeka. Дівчина дивиться в кадр і широко посміхається. На шиї у неї пов'язана шовкова хустка.

«Доброго ранку», - написала зірка.

Її геолокація показала, що Олександра була на роботі, на телеканалі ICTV. Шанувальники прийшли в захват від селфі Кучеренко. Вони закидали дівчину компліментами і залишили більше 7 тисяч лайків під постом.

«Дуже красива», «Добрий ранок, Сонце! І хорошого дня», «Вау! Яка чарівна посмішка :)», «Чудово виглядаєте», «Мила посмішка», «Жінка-лялька! Ви чудова!», «Ти чарівна», «Як же щастя прикрашає жінку!!», «Яка ж ви красуня, Олександра», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександра Кучеренко влаштувала відверту фотосесію у ванній. Модель позувала в одному білому халатику, який спустила з плеча. Зірка посвітила шовковим тілом, трохи показавши пікантні місця.

Як відомо, Кучеренко – володарка титулу «Міс Україна-2016». Вона працює телеведучою, при цьому будучи професійною танцівницею. Саме тому дівчина взяла участь у проекті «Танці з зірками», де закохалася у свого парнтера Дмитра Комарова, за якого згодом вийшла заміж.

Нагадаємо, що пустотлива Олександра Кучеренко блиснула формами в спокусливому платті: «Хліба і видовищ».

Як повідомляла Politeka, Олександра Кучеренко вразила домашнім видом без макіяжу: «Чоловік балує?».

Також Politeka писала, що Комаров здивував домашнім відео на карантині: "95% часу...".