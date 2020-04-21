Український виконавець Володимир Дантес поділився незвичайним фото своєї дружини Наді Дорофєєвої

Архівний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Дорофєєва в купальнику лежить на піску. Її волосся мокре, а на обличчі немає макіяжу. Фото не дуже вдале, але Володимир вирішив поділитися ним в день народження своєї дружини, терміново звернувшись до шанувальників з приводу її привітання.

«Моя фотогенічна дружина. Побажайте їй здоров'я, жіночого щастя і грошей. А то поки тільки якісь нестандартні привітання», - зазначив Дантес.

Як відомо, 21 квітня Дорофєєвій виповнилося 30 років. З цього приводу її вже привітало багато зірок. Першими в мережі привітали артистку її продюсери Потап і Ірина Горова. Потап написав для дівчини зворушливий вірш:

«Є у нас талановитий тілець у Грі

Вона спец по танцях і білим БМВ

Навіть ти сльозинку упустити свою не смій

Надька вітаю тебе в твій ювілей

Дотяглася

Дожила

Доторкнулась до небес твоя рука

Голос твій бризки крапель У нас Святою водою

Нам не важливо хто там після

Важливо хто ДО ДО!».

А ось Ірина опублікувала спільні з Надею фото і побажала їй, щоб 2020 рік став для неї початком нового шляху. Як відомо, саме в 2020 році гурт «Время и стекло» припиняє своє існування.

Нагадаємо, що Дорофєєва блиснула спортивною фігурою в обтягуючих лосинах: "просто розрив".

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