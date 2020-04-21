Український виконавець Володимир Дантес поділився незвичайним фото своєї дружини Наді Дорофєєвої
Архівний знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. На фото Дорофєєва в купальнику лежить на піску. Її волосся мокре, а на обличчі немає макіяжу. Фото не дуже вдале, але Володимир вирішив поділитися ним в день народження своєї дружини, терміново звернувшись до шанувальників з приводу її привітання.
«Моя фотогенічна дружина. Побажайте їй здоров'я, жіночого щастя і грошей. А то поки тільки якісь нестандартні привітання», - зазначив Дантес.
Як відомо, 21 квітня Дорофєєвій виповнилося 30 років. З цього приводу її вже привітало багато зірок. Першими в мережі привітали артистку її продюсери Потап і Ірина Горова. Потап написав для дівчини зворушливий вірш:
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«Є у нас талановитий тілець у Грі
Вона спец по танцях і білим БМВ
Навіть ти сльозинку упустити свою не смій
Надька вітаю тебе в твій ювілей
Дотяглася
Дожила
Доторкнулась до небес твоя рука
Голос твій бризки крапель У нас Святою водою
Нам не важливо хто там після
Важливо хто ДО ДО!».
А ось Ірина опублікувала спільні з Надею фото і побажала їй, щоб 2020 рік став для неї початком нового шляху. Як відомо, саме в 2020 році гурт «Время и стекло» припиняє своє існування.
Нагадаємо, що Дорофєєва блиснула спортивною фігурою в обтягуючих лосинах: "просто розрив".
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