Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва провела домашній прямий ефір разом з чоловіком і колегами

В цей раз на фан-сторінці зірки були представлені кадри, на яких Надя засвітилася в домашньому вигляді під час розмови свого чоловіка з колегами. Дівчина з'явилася перед об'єктивом блоснежном м'якому халаті і умилила природним виглядом зі скуйовдженим волоссям, пише Politeka.

Дівчина прийшла до чоловіка на кухню в одному халаті і мило поговорила перед камерою, а також пообнималась з самим Дантесом, обговоривши його новий проект. Варто зазначити, що днем раніше зірка також з'являлася з Дантесом під час ефіру з Настею Ивлеевой, в якому умилила романтичними поцілунками з чоловіком.

У відео зірка встигла навіть розповісти трохи про особисте життя:

«Ми розписалися, але я не взяла його прізвище. Ми до весілля це навіть не обговорювали. У Вови справжнє прізвище Гудок, і якщо в паспорті він змінить її на Дантес, то я відразу візьму його прізвище», – відверто розповіла українська співачка.

Через деякий час Надія Дорофєєва розповідала, як у них зав'язувалися відносини з молодою людиною:

"Коли у нас почалися з Вовою відносини, мої продюсери за мене дуже переживали. Ми не афішували відносини три роки", - розповіла співачка.

Також на фан-сторінці у соціальній мережі Instagram співачки були опубліковані яскраві знімки, зроблені в рамках спеціальної акції "Фешнт-трешн", до якої масово приєднуються всі знаменитості.

Так, щоб не зійти з розуму під час тривалого сидіння вдома на карантині, кожен знаходить собі заняття по душі. Хтось дивиться фільми, хтось грає в настільні ігри, хтось влаштовує онлайн-тренування або цілі вечірки з шанувальниками або друзями - кожен по-своєму божеволіє на карантині", як вже не раз відзначали користувачі Instagram.

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