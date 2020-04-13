Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва нещодавно провела прямий ефір, показавши, як треба тренуватися в домашніх умовах

В цей раз на особистому Ютуб-акаунті артистки з'явився спеціальний запис з тренування артистки в домашніх умовах. Надя вирішила показати шанувальникам, як тренується в умовах карантину без будь-яких спортзалів, пише Politeka.

Так, на своєму каналі Надя представила нове відео, на якому показує тренування на всі групи м'язів, яку зможуть повторити навіть початківці шанувальники (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Причому проводила заняття артистка під контролем свого тренера Ніни в онлайн-режимі.

“З-за того, що ми всі зараз обмежені межами наших квартир - ми практично не рухаємося, ну якщо не вважати - прибирання, готування, прибирання, готування і знову готування - спорт дуже важливий. Не лінуйтеся, спробуйте позайматися будинку”, розповіла Надя на початку ролика.

Вона зазначила після, що має намір продовжити і зробити ще запису з більш складними рівнями і вправами.

«Це найкращий засіб бути в гарному настрої. Коли ви будете дивитися на себе в дзеркало, то таке тіло точно підніме вам настрій. Бажаю вам гарного карантину, не впадайте у відчай», - зазначила Надя також.

До цього Надя також з'явилася під час чату з Настею Ивлеевой, яка на карантині влаштовує прямі ефіри з різними зірками. Спершу Надя Дорофєєва зізналася, чому після весілля вона не взяла прізвище свого чоловіка.

«Ми розписалися, але я не взяла його прізвище. Ми до весілля це навіть не обговорювали. У Вови справжнє прізвище Гудок, і якщо в паспорті він змінить її на Дантес, то я відразу візьму його прізвище», – відверто розповіла українська співачка.

Через деякий час Надія Дорофєєва розповідала, як у них зав'язувалися відносини з Володимиром Дантесом і розкрила деякі подробиці їхнього особистого життя.

«Коли в нас почалися з Вовою відносини, мої продюсери за мене дуже переживали. Ми не афішували відносини три роки», - додала співачка.

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