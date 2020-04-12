Солістка групи «Время и Стекло» Надя Дорофєєва нещодавно провела прямий ефір з чоловіком Дантесом, в якому здивувала ніжним образом

В цей раз на фан-сторінці зірки були представлені кадри, на яких співачка з чоловіком виконала уривок з пісні, щоб підтримати ініціативу українських артистів, які заспівали її до цього. Таким чином у зірок вийшла цікава колаборація, завдяки якій вони чимало порадували шанувальників,пише Politeka.

Як видно з ролика, частина пісенної композиції заспівали Аліна Гросу, Надя і Володимир, Наталя Могилевська, Руслана та багато інших. Сама співачка разом з чоловіком в домашньому вигляді записала відеозвернення під час прямого ефіру.

Відзначимо в подібному образі Надя також з'явилася під час чату з Настй Ивлеевой, яка на карантині влаштовує прямі ефіри з різними зірками. Спершу Надя Дорофєєва зізналася, чому після весілля вона не взяла прізвище свого чоловіка.

«Ми розписалися, але я не взяла його прізвище. Ми до весілля це навіть не обговорювали. У Вови справжнє прізвище Гудок, і якщо в паспорті він змінить її на Дантес, то я відразу візьму його прізвище», – відверто розповіла українська співачка.

Через деякий час Надія Дорофєєва розповідала, як у них зав'язувалися відносини з Володимиром Дантесом і розкрила деякі подробиці їхнього особистого життя.

«Коли в нас почалися з Вовою відносини, мої продюсери за мене дуже переживали. Ми не афішували відносини три роки. Через місяць після початку наших відносин сталася така історія. Мене Потап запитав: «Ти так багато чхаєш, напевно, багато сексом на балконі займаєшся». І за день до цього ми реально займалися сексом на балконі», - додала співачка, приголомшивши в ефірі телеведучу Настю Ивлееву.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва посвітила пружними принадами в сміливому декольте.

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