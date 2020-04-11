Українські зірки не втрачають часу на карантині і розважають шанувальників прямими ефірами, не даючи нудьгувати численній аудиторії

Не стала винятком й популярна співачка Надя Дорофєєва, яка разом з чоловіком Володимиром Дантесом і Настею Івлєєвою влаштували прямий ефір на карантині, передає Politeka.net.

нНаступного ранку після нього зірка поділилася в своєму Instagram знімком, на якому позує в спортивних лосинах з напівпрозорими вставками, спортивному кофті, тримаючи в руці кросівок.

«Я тут трохи посиджу, відпочину від вчорашнього «прямого карантину» 😂, а ви розкажіть як вам ефірчик 👇🏿», – підписала знімок зірка.

У коментарях користувачі відзначають, що ефір був дуже смішним, а також дякують його учасникам за сміливість і позитив. Так, під час трансляції Надя співала в одязі в душі, поливаючи себе водою, Настя Івлєєва відстригла чубок, а Володимир Дантес збрив брову.

«Надь, ефір шикарний, просто розрив 😂», «Це був просто найкращий ефір», «Це був ор 😂😂😂 ВИ КРАЩІ ❤️❤️🔥🔥👏👏», «Це був найкращий ефір за весь карантин . Так я ще не сміялася 😂 😂😂тільки волосся Насті шкода трохи , але їй пасує 🤪», «Зазвичай не дивлюся ефіри довше кількох хвилин, але цей переглянув майже від початку до кінця) Було весело 😂», «Коментарів нуль, тільки одні сльози від сміху😂🔥», – пишуть шанувальники.

Раніше ми розповідали, що під час прямого ефіру Надя Дорофєєва призналасьа Івлєєвій, чому після весілля не взяла прізвище чоловіка.

«У Вови справжнє прізвище Гудок, і якщо в паспорті він змінить його на Дантес, то я відразу візьму його прізвище», – відверто розповіла українська співачка. Вона додала, що свої стосунки з колегою по цеху не афішувала три роки.

Нагадаємо, що грайлива Дорофєєва посвітила пружними принадами в сміливому декольте.

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