Російська співачка Лоліта приголомшила підписників дивним відео

Відповідний відеоролик в своєму Instagram опублікував музикант і продюсер Потап, передає Politeka.net.

Зокрема, Лоліта і епатажна співачка Ольга Бузова вирішили взяти участь у челенджі під пісню "No Hugs No Kisses", який раніше запустила група Mozgi.

"OMG!! #noxoxochallenge Оля Бузова і Лоліта - це сильна пара претенденток на наші призи", - йдеться у підписі до відеоролика, який опублікував Потап.

Але фурор у соціальних мережах справив рух Лоліти на відеоролику, коли вона несподівано нюхає свою пахву. Цей вчинок породив масу питань у коментарях під публікацією Потапа.

"Лоліта худіша Бузової", "Навіщо Лоліта понюхала пахву?", "Яка Бузова страшна, матусі. Лола супер", "А що в Росії вже карантин закінчився??", "Ооо, що може бути гірше?" "Лоліта ніби свої пахви понюхала", "Ви з Лолою помінялися вбранням?", "Найкрутіші", "Лоліта крута!", "Ахахаха, Оля і тут з'явилася", "Лола стала красунею", - пишуть вони в коментарях під яскравим видеороликом.

Раніше ми розповідали про те, як телеведуча і співачка Ольга Бузова проводить час на карантині. Зірка даремно час не витрачає і постійно влаштовує прямі ефіри, на яких запрошує інших знаменитостей.

І під час одного з прямих ефірів Ольга Бузова приміряла на себе новий "головний убір".

Фотографію, на якій можна побачити співачку з каструлею на голові, Ольга Бузова опублікувала у своєму Instagram.

"Коротко про моєму вечорі. Якщо б не було моїх прямих ефірів, не дізналася б, що мені так йде каструля на голові", - підписала вона яскравий знімок.

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