34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова обескуражила фанатов необычным фото с молодым любовником Давидом Манукяном и их общим ребенком
Как передает Politeka.net, звезда шокировала фанатов в своем микроблоге в Инстаграм снимком 5-летней дочери. Ольга объяснила в подписи, что с помощью специального приложения "вычислила", как будет выглядеть их с Манукяном будущий ребенок.
На картинке показана черноволосая девочка и фото Ольги и Давида, которые были использованы ради получения результата.
"У нас с Давидом будет ребёнок! - заявила Бузова. - Когда-нибудь точно будет 🥰 Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!"
Пользователи активно комментируют пост. Одни восторгаются красотой будущей дочери (если такая когда-либо родится у этой пары), а другие с сарказмом отмечают, что Ольге не помешало бы использовать другое фото - без косметики (или более ранее - до пластики), чтобы увидеть реальную картину. Кроме того, многие заметили, что девочка похожа на дочь рэпера Джигана Ариелу.
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"Какая малышка 🥰🥰🥰"
"Армянская девочка прям"
"Оль а ты косметику самой , и ребенок другой будет"
"Нужно ставить фотку без бомбического мэйка,правдоподобнее будет"
"а пластику учитывает Икон этот?)))"
"Ребенок какой красивый! Давайте уже делайте ❤"
"Какие у вас дети будут красивые 😍😍😍😍😍 девочка лапушка, здесь черты твои Оль 😊"
"Только девочка на египтяночку похожа )) Вот это поворот 😀"
"Какой бред 🤦🏼♀️"
"Ариела дочь Джигана"
Ранее мы сообщали, Бузова потрясла фото в "леопарде", на котором похвасталась бюстом. Звезда наклонилась вперед, давая возможность тщательно рассмотреть ее декольте. Некоторые в комментариях предположили, что без пластического хирурга тут не обошлось.
Напомним, Ольге Бузовой устроили выволочку после купания в лапше, гремит скандал
Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова в лосинах и домашних тапках стала посмешищем