34-летняя российская певица, блогер и ведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова обескуражила фанатов необычным фото с молодым любовником Давидом Манукяном и их общим ребенком

Как передает Politeka.net, звезда шокировала фанатов в своем микроблоге в Инстаграм снимком 5-летней дочери. Ольга объяснила в подписи, что с помощью специального приложения "вычислила", как будет выглядеть их с Манукяном будущий ребенок.

На картинке показана черноволосая девочка и фото Ольги и Давида, которые были использованы ради получения результата.

"У нас с Давидом будет ребёнок! - заявила Бузова. - Когда-нибудь точно будет 🥰 Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!"

Пользователи активно комментируют пост. Одни восторгаются красотой будущей дочери (если такая когда-либо родится у этой пары), а другие с сарказмом отмечают, что Ольге не помешало бы использовать другое фото - без косметики (или более ранее - до пластики), чтобы увидеть реальную картину. Кроме того, многие заметили, что девочка похожа на дочь рэпера Джигана Ариелу.

"Какая малышка 🥰🥰🥰"

"Армянская девочка прям"

"Оль а ты косметику самой , и ребенок другой будет"

"Нужно ставить фотку без бомбического мэйка,правдоподобнее будет"



"а пластику учитывает Икон этот?)))"

"Ребенок какой красивый! Давайте уже делайте ❤"

"Какие у вас дети будут красивые 😍😍😍😍😍 девочка лапушка, здесь черты твои Оль 😊"

"Только девочка на египтяночку похожа )) Вот это поворот 😀"

"Какой бред 🤦🏼‍♀️"

"Ариела дочь Джигана"

Ранее мы сообщали, Бузова потрясла фото в "леопарде", на котором похвасталась бюстом. Звезда наклонилась вперед, давая возможность тщательно рассмотреть ее декольте. Некоторые в комментариях предположили, что без пластического хирурга тут не обошлось.

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