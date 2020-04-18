34-летняя российская певица, блогер и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова проводит время на карантине, не отказывая себе ни в чем

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежий снимок, на котором предстала в ослепительном наряде в предвкушении удивительного вечера.

Стройная Оля нарядилась в мини-платье черного цвета с блестками и туфли на шпильке. При этом заметно, что звезда не надела нижнего белья, привлекая внимание соблазнительными изгибами.

Бузова со счастливой улыбкой на лице застыла перед накрытым столом: бокалы с напитком, различные яства и зажженные свечи - все указывает на романтический ужин. Кроме того в кадр еле уместился огромный букет роз.

Что именно отмечает Оля, сидя в изоляции, она не рассказала, но отметила: "В жизни нужно в первую очередь научиться радоваться мелочам ... ведь маленькие радости складываются в большое счастье ❤️ Любите и будьте любимы ... мы сами создаём свою атмосферу".

Фото за несколько часов лайкнули более 400 000 человек. Поклонники щедро наградили Бузову комплиментами:

"Ну что за красота😍 самоизоляции идёт Вам на пользу"

"Такая счастливая😍"

"Какая красота посреди ночи 😍"

"Мммм пир во время чумы 😀. Шучу . Почему стула три ?)"

Ранее мы сообщали, Бузова обескуражила фанатов необычным фото с молодым любовником Давидом Манукяном и их общим ребенком. Оля выставила фото с 5-летней черноволосой девочкой и объяснила в подписи, что с помощью специального приложения "вычислила", как будет выглядеть их с Манукяном будущий ребенок.

"У нас с Давидом будет ребёнок! - заявила Бузова. - Когда-нибудь точно будет 🥰 Так здорово, что можно посмотреть внешность будущего малыша заранее!", - сообщила звезда.

Напомним, Ольге Бузовой устроили выволочку после купания в лапше, гремит скандал

Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова в лосинах и домашних тапках стала посмешищем