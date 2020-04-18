Давид Манукян (DAVA), который сейчас встречается с российской певицей Ольгой Бузовой, без стеснения рассказал о самом интимном
Так, в одном из недавних интервью бойфренд Бузовой сообщил, что Оля очень страстная в постели. Как отметил блогер, это лучшее занятие любовью в его жизни.
«Секс с Олей бесценный. Это прям 10 из 10. Она очень темпераментная, страстная. Это лучший секс в моей жизни, а мне есть с чем сравнивать. Последний секс у нас был сегодня с утра», — передали слова Давы в одном из пабликов в Инстаграм.
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Стоит отметить, что сейчас пара много проводит времени вместе. Пара устраивает ужины при свечах, Дава дарит возлюбленной букеты и, вероятно, оба редко вылазят из постели.
За полчаса пост в Инстаграм собрал более 800 лайков и много комментариев:
"Очень важно знать", "В стране больше говорить не о чем?😮 Дурдом", "И ещё в такой день. Люди с ума сходят. Просто ПОЗОРНА", "Очень нужная информация, как я раньше без нее жила", "Счастье любит тишину. Всей стране о своём интиме рассказывать, это неуважение к своему партнеру и к себе", "Ахахаха,это не дава писал,это просто Ольга с его телефона написала пока он спал", "Дом2 - оттуда опыт)))", "Спасибо за столь важную информацию", "ну и информация", "Зачем нам то об этом трезвонить,,вообще,с ума посходили😂", "Так правильно сколько голодала ещё бы, как ты ещё жив то остался 🤔", "🥴🤢 это надо знать всем!", "Нашли друг друга!", "Пусть она лучше сексом занимается, чем поёт))", "Ну дебилыыыыыы🙈🙈🙈🙈", "Мне кажется, когда у тебя все отлично в сексе, ты не станешь об этом говорить, а вот когда захочешь себя подбодрить и обмануть, чтобы легче дальше было, то самое то! 10 из 10!".
Напомним, Ольге Бузовой устроили выволочку после купания в лапше, гремит скандал
Также Politeka сообщала, что скандальная Бузова в лосинах и домашних тапках стала посмешищем