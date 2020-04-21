Журналісти отримали черговий привід для поширення чуток щодо романe Брtдда Пітта і Алії Шокат

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, 31-річна актриса Шокат не припиняє змагатися із зіркою Голлівуду Дженніфер Еністон, влаштовуючи різні романтичні сюрпризи своєму коханому.

На цей раз Алію Шокат засікли на велосипеді в момент, коли вона виїжджала з території будинку Брэдда Пітта.

Таким чином, 31-річна актриса, яку ЗМІ називають новою пасією 56-річної зірки Голлівуду, вирішила порушити режим карантину, щоб насолити своїй можливій суперниці Еністон.

На фотографіях папараці Алія Шокат у синьому плащі і сонцезахисних окулярах, виглядає цілком задоволеною і щасливою, що ще раз навело фанатів на думку про відносини акторів. Прихильники впевнені, що самоізоляцію можна порушити через любов, але не через дружбу.

Додамо, що офіційного підтвердження про те, що між Бреддом Піттом і Алією Шокат бурхливий роман. Але близькі джерела з оточення 56-річного актора підтвердили, що зірка "Бійцівського клубу" вже встиг уявити молоду актрису багатьом друзям, в тому числі – екс-дружині Еністон.

Нагадаємо, Еністон і Пітт зіграли весілля в 2000 році в Малібу. Вартість свята оцінювали приблизно в мільйон доларів. Здавалося б ідеальні стосунки дали тріщину в 2005-м, Бред знімався в одному фільмі з голлівудською красунею Анджеліною Джолі. У цьому ж році пара остаточно розірвала шлюб.

Раніше ми повідомляли, журналісти застали Пітта зненацька з розпитуваннями про можливе "возз'єднання" з Еністон. Сталося це в січні цього року під час 35-го кінофестивалю Santa Barbara International Film Festival.

Актор досить ухильно відповів на провокаційне запитання: «Я не знаю, що саме пише преса. На щастя, я наївний і планую далі залишатися в невіданні щодо цього».

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