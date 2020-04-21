Відома українська співачка Світлана Лобода показала нове фото в Instagram

На фото Світлана позує в чорній спідниці і піджаку. Також на співачці було щось схоже на боді з великим декольте, яке практично не закрило груди. Волосся у Лободи були розпущені в цей раз. на тлі можна побачити підтанцьовку, яка позувала в боді або чомусь подібному. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки. Все із-за того, що Лобода опублікувала фото в сторіс Instagram, де таких функцій немає.

Раніше ми повідомляли, що українська співачка Світлана Лобода, яка гастролює в Росії, влаштувала дикі танці на кухні.

Лобода в домашніх лосинах і топі встала біля витяжки на кухні і стала танцювати під свій трек. Артистка одягла окуляри, імітуючи дуже веселу вечірку. Після уривка з Лободою під її пісні йшли нарізки інших людей, які влаштовують імпровізовані вечірки вдома.

Повідомлялося, що українська виконавиця Світлана Лобода здивувала шанувальників, показавши їм знімок з незнайомцем.

Так, зірка позує в білій сорочці і крихітному білизна. При цьому на животі у неї лежить чоловіча рука, поверх якої вона ніжно прилаштувала свою.

Уточнимо, що осіб їх було не видно. А оскільки знімок був опублікований в Сторіс, її шанувальники не змогли розпитати кумира про те, хто ж є її обранцем.

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