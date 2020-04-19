Известная певица Светлана Лобода поздравила поклонников с Пасхой нестандартными кадрами в соцсети

На фото Лобода была в слезах, пишет Politeka.net.

«Христос Воскресе. Со светлым праздником Пасхи!!! Обнимите тех, кто рядом, и пожелайте им добра. Веры, спокойствия и здоровья всем нам», – подписала певица кадры.

Так, Светлана Лобода показала несколько фотографий, на которых она изображена с куличем в руках и свечой, а также во всем черном возле стены плача в Иерусалиме. Так, на последних фото певица с другим цветом волос, без макияжа и с грязной головой. Скорей всего, эти фотографии были сделаны в далеком прошлом.

В комментариях ее раскритиковали за слишком откровенные фото:

"Зачем это выставлять? Это еще более интимнее, чем с...".

Напомним, что российская телеведущая Елена Малышева на видео оконфузилась со Светланой Лободой. На ролике, который записала Малышева, она сидела в очках и была с короткой прической. Она показала фотографию Светланы Лободы, которую не узнала, и не смогла определить пол человека, который на ней изображен.

"Вот кто знает эту девушку, может это мужчина, не знаю, кто это такой, закрытый аккаунт", - сказала смотря на фото Лободы Малышева. Она заблокировала профиль какого-то человека, который матерился в комментариях в Инстаграм. После этого видео закончилось.

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«Готовлюсь к выходу из карантина…», - коротко говорится в сообщении.

Напомним, Лобода в одном белье заинтриговала украинцем

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