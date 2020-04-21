35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук відзначився новою витівкою
Як передає Politeka.net, зірка поділився в "сторіз" в Instagram кадрами, на яких влаштував дикі танці перед носом співачки Наді Дорофєєвої. Остання, до речі, ще й знімала весь процес на телефон, обговорюючи з чоловіком Владом Дантесом: "Влад, ну, дивись, ну красиво все робить... Все ідеально!"
Так, ведучий в сірому брючному костюмі пройшовся, виляючи задом, а також спокусливо присів, випнувши свою "п'яту точку". У підсумку, Остапчук аж сам розсміявся від цієї безглуздої витівки.
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До цього ми розповідали, як Остапчук потішив публіку селфі в піджаку й сорочці з метеликом - але з однією маленькою і пікантною деталлю. Він "не помітив", що зупинився в акурат перед дзеркалом, і у відображенні його було видно в повний зріст. А на ньому як раз не виявилося штанів. В такому вигляді, за словами Володимира, він зібрався "йти на онлайн-побачення".
"Головне зручність)))) будь собою)))!"; "Красень👍10 балів 😂 панночка оцінить😉"; "😂Ну якщо раптом попросять показатися на весь зріст,то думаю не варіант 🤔"; "Вигляд в дзеркалі 10 балів"; "наче в панталонах))", - коментували в мережі.
Крім того, ми писали, що Остапчук зганьбився на кухні напередодні Великодня. Кадри конфузу з'явилися в Instagram. Справа в тому, що зірка заходився смажити млинці, і багато хто вказав йому, що треба пекти паски.
Нагадаємо, Остапчук без одягу розбурхав зовнішнім виглядом, Різатдінова не стрималася: "Це вже занадто".
Як повідомляла Politeka, партнерка Остапчука за "Танцям з зірками" показала постільні забави з відомим блогером: "таке творять!".