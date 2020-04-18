35-летний украинский актер, ведущий "Евровидения" и финалист шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук насмешил пользователей кулинарными способностями
Как передает Politeka.net, Владимир поделился кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых стоит у плиты на кухне в домашней одежде и босиком.
Остапчук показал, как жарит блины. При чем, если вначале его распирает гордость за самого себя, то под конец от нее не остается и следа. Ведущий потерпел фиаско: у него не получилось перевернуть блин на сковороде, и тот весь скомкался. Выражение лица Владимира при этом достойно "оскара".
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Владимир похвастался, что собрался в таком виде на онлайн-свидание. Горячий кадр пришелся по душе требовательной публике.
"Главное удобство)))) будь собой)))!"; "Красавец👍10 балов 😂 барышня оценит😉"; "😂Ну если вдруг попросят показаться во весь рост,то думаю не вариант 🤔"; "Вид в зеркале 10 баллов"; "Как будто в панталонах))", - комментировали в сети.
Напомним, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась: "Это уже слишком".
Как сообщала Politeka, партнерша Остапчука по "Танцям з зірками" показала постельные забавы с известным блогером: "такое творят!".
Также Politeka писала, что любовница Остапчука в смелой позе показала, чем пленила известного красавца: "Очень цепляющая..."