35-летний украинский актер, ведущий "Евровидения" и финалист шоу "Танці з зірками" Владимир Остапчук насмешил пользователей кулинарными способностями

Как передает Politeka.net, Владимир поделился кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых стоит у плиты на кухне в домашней одежде и босиком.

Остапчук показал, как жарит блины. При чем, если вначале его распирает гордость за самого себя, то под конец от нее не остается и следа. Ведущий потерпел фиаско: у него не получилось перевернуть блин на сковороде, и тот весь скомкался. Выражение лица Владимира при этом достойно "оскара".

"Потом я заказал пиццу 🤦‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏽‍♂️", - подписал снимки Остапчук.

На одном неудавшемся блине дело не закончилось. Поклонники указали звезде, что он перепутал Масленицу с Пасхой и, когда все пекут куличи, взялся жарить блины.

Большинство, конечно, поддержали Владимира, восхитившись "мужчиной на кухне", за пару часов его пост собрал почти 10 000 "лайков".

"Хтось Масляну з Пасхою перепутав"

"Чё норм блины😂"

"Какой великан это снимает?😉😂"

"Уровень моей готовки: Остапчук 😀"

"Круто когда мужчина готовит))😍"

"Всі паски печуть, а ти налисники жариш😂"

Ранее мы сообщали, Остапчук рассмешил забавным селфи в пиджаке и рубашке с бабочкой с одной маленькой и пикантной деталью. Ведущий "не заметил", что остановился в аккурат перед зеркалом, и в отражении был виден в полный рост. А на нем как раз не оказалось штанов.