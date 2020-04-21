Відома українська співачка Ані Лорак має масу шанувальників, які люблять згадувати архівні фото кумира

Так, в одній із фан-груп Instagram фанати представили фото маленької Кароліни Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак), пише Politeka.net.

На знімку маленька красуня постала білому фартусі і в темному платтячку. На голові красуні був бантик.

"Впізнаєте цю дівчинку на фото?👼🏻🎶 @anilorak 💕😍", - написали автори посту.

За сім годин публікація зібрала майже 500 лайків та багато коментарів.

Користувачі мережі були здивовані, адже їм здавалося, що на знімку зовсім не Ані Лорак. Також люди казали, що до пластики і популярності вона невпізнанна.

"Це Ані??", "це точно Кароліна? зовсім не схожа 🙈", "Нічого собі не впізнала", "Родимок ще немає", "Донька схожа на маму🙏🙏❤️❤️😍😍", "Красива!😘", "Це не вона", "Не схожа в дитинстві", "пластики наробила, от і не схожа", "Красоунечка", "Не вона", "Це не вона!", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ані Лорак показала спільне фото з Василем Вакуленком, більш відомим під псевдонімом Баста, в Instagram.

На фото артистка сидить в суддівському кріслі в блискучій сукні. Поруч знаходиться Василь, який був в жилетці. Співачка зробила спільне селфі. На тлі можна побачити маленьку дівчинку - дочку Кароліни.

"З днем народження", - написала лаконічно Лорак під фото.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак зрідка ділиться знімками з останніх зйомок, щоб підтримувати активність свого профілю в соціальній мережі Instagram.

Так, нещодавно співачка постала перед шанувальниками на серії фото в незвичному вигляді. Зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі, що приховує її повні щоки, а також відзначилася новою "старою" - зачіскою, нарощеним волоссям, укладеними в легкі хвилі без шпильок або резинок.

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