Відома українська співачка Ані Лорак має масу шанувальників, які люблять згадувати архівні фото кумира
Так, в одній із фан-груп Instagram фанати представили фото маленької Кароліни Куєк (справжнє ім'я Ані Лорак), пише Politeka.net.
На знімку маленька красуня постала білому фартусі і в темному платтячку. На голові красуні був бантик.
"Впізнаєте цю дівчинку на фото?👼🏻🎶 @anilorak 💕😍", - написали автори посту.
За сім годин публікація зібрала майже 500 лайків та багато коментарів.
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Користувачі мережі були здивовані, адже їм здавалося, що на знімку зовсім не Ані Лорак. Також люди казали, що до пластики і популярності вона невпізнанна.
"Це Ані??", "це точно Кароліна? зовсім не схожа 🙈", "Нічого собі не впізнала", "Родимок ще немає", "Донька схожа на маму🙏🙏❤️❤️😍😍", "Красива!😘", "Це не вона", "Не схожа в дитинстві", "пластики наробила, от і не схожа", "Красоунечка", "Не вона", "Це не вона!", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ані Лорак показала спільне фото з Василем Вакуленком, більш відомим під псевдонімом Баста, в Instagram.
На фото артистка сидить в суддівському кріслі в блискучій сукні. Поруч знаходиться Василь, який був в жилетці. Співачка зробила спільне селфі. На тлі можна побачити маленьку дівчинку - дочку Кароліни.
"З днем народження", - написала лаконічно Лорак під фото.
Раніше повідомлялося, що Ані Лорак зрідка ділиться знімками з останніх зйомок, щоб підтримувати активність свого профілю в соціальній мережі Instagram.
Так, нещодавно співачка постала перед шанувальниками на серії фото в незвичному вигляді. Зірка позувала з яскравим макіяжем на обличчі, що приховує її повні щоки, а також відзначилася новою "старою" - зачіскою, нарощеним волоссям, укладеними в легкі хвилі без шпильок або резинок.
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