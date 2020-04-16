Ани Лорак и Сергей Лазарев показали совместный эфир в Инстаграм
На Кадрах Каролина позировала в черной футболке. Образ Лорак дополнила большими серьгами. На фоне можно увидеть чайник и другие вещи, что стояли в кухне, скорее всего. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.
Лазарев был в синей футболке или чем-то подобном. Он тоже, скорее всего, был на кухне. У Сергея присутствовала легкая небритость, а короткие волосы он поднял немного для прически. Можно по его лицу увидеть, что он такой довольный, что стримит вместе с Лорак.
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Ранее мы сообщали, что знаменитая артистка Ани Лорак сверкнула фигурой в белоснежном платье без бретелей во время необычного выступления.
Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила представить ролик с выступления, которое произвело немало впечатление на поклонников. Чтобы поздравить знаменитую певицу Аллу Пугачеву, Каролина решила показать кадры с концерта, на котором она перепела песню знаменитой артистки.
Сообщалось, что Ани Лорак похвасталась кокетливыми фото в полупрозрачной кофте.
На снимках Лорак позирует в элегантном образе женщины в черном. Ее наряд состоит из черной блузки и шляпы, а дополняет образ кольцо с крупным изумрудом. Изюминки образу добавляет тот факт, что блузка певицы полностью просвечивается благодаря полупрозрачной ткани.
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