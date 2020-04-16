Ани Лорак и Сергей Лазарев показали совместный эфир в Инстаграм

На Кадрах Каролина позировала в черной футболке. Образ Лорак дополнила большими серьгами. На фоне можно увидеть чайник и другие вещи, что стояли в кухне, скорее всего. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Лазарев был в синей футболке или чем-то подобном. Он тоже, скорее всего, был на кухне. У Сергея присутствовала легкая небритость, а короткие волосы он поднял немного для прически. Можно по его лицу увидеть, что он такой довольный, что стримит вместе с Лорак.

15 тысяч человек смотрели стрим в моменте. Фанаты передавали привет и ставили смайлики.

Ранее мы сообщали, что знаменитая артистка Ани Лорак сверкнула фигурой в белоснежном платье без бретелей во время необычного выступления.

Сегодня в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила представить ролик с выступления, которое произвело немало впечатление на поклонников. Чтобы поздравить знаменитую певицу Аллу Пугачеву, Каролина решила показать кадры с концерта, на котором она перепела песню знаменитой артистки.

Сообщалось, что Ани Лорак похвасталась кокетливыми фото в полупрозрачной кофте.

На снимках Лорак позирует в элегантном образе женщины в черном. Ее наряд состоит из черной блузки и шляпы, а дополняет образ кольцо с крупным изумрудом. Изюминки образу добавляет тот факт, что блузка певицы полностью просвечивается благодаря полупрозрачной ткани.

Напомним, Ани Лорак и Сергей Лазарев сделали признание, фанаты в ярости

А еще Politeka писала, что Лорак посочувствовала "сводящим концы с концами" украинцам

Также Politeka сообщала, что Любовник Ани Лорак поразил новой внешностью, фото взбудоражило сеть



