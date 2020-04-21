41-річний український музикант і співак Сергій Бабкін зробив важливу заяву

Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у незвичному ракурсі. Музикант вбрався в блакитну кофту, такого ж відтінку джинси і легку курточку гірчичного кольору.

Усміхнений Бабкін заліз на паркан з музичним інструментом і втупився кудись униз - "нічого не давить?" На задньому тлі стоїть будівля обласної дитячої лікарні.

"Я вважаю, що зараз найбільшої уваги, підтримки і допомоги потребують наші лікарі. Вони вдень і вночі рятують життя людей. Для них знадобиться все. Кожен з нас може бути корисним. Від доброго слова до доброї справи. ☀️❤️#сергійбабкін #одкл #харків #добреслово #добреділо #нашілікарі #винайкращі", - поділився Сергій своїми думками.

За годину пост зібрав понад 2 000 "лайків". Шанувальники подякували артистові за позицію:

"Спасибі, Вам, Сергію!!!👍"

"саме так👏"

"Спасибі Вам величезне!!!"

Раніше ми повідомляли, Бабкін придумав, як розважити своїх шанувальників на карантині. Він вирішив влаштувати поетичний вечір, поділившись відповідними кадрами в Instagram.

Фанати Сергія прийшли в невимовний захват від ініціативи кумира, про що поспішили повідомити в коментарях.

«Дуже ❤️ Безмежне душевний божественне вічне Спасибі! 🙏», «Бабкін, ви кайф!) Люблю теж ці вірші! Продовжуйте!», «Дякую🌷за відкритість і щирість👍Дуже проникливі вірші і прекрасна пісня🎶🎸Дякую за вашу творчість💗доброту і позитив🌞», - захоплювалися віддані шанувальники в соцмережі.

Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.

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