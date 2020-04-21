41-річний український музикант і співак Сергій Бабкін зробив важливу заяву
Як передає Politeka.net, артист опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постав у незвичному ракурсі. Музикант вбрався в блакитну кофту, такого ж відтінку джинси і легку курточку гірчичного кольору.
Усміхнений Бабкін заліз на паркан з музичним інструментом і втупився кудись униз - "нічого не давить?" На задньому тлі стоїть будівля обласної дитячої лікарні.
"Я вважаю, що зараз найбільшої уваги, підтримки і допомоги потребують наші лікарі. Вони вдень і вночі рятують життя людей. Для них знадобиться все. Кожен з нас може бути корисним. Від доброго слова до доброї справи. ☀️❤️#сергійбабкін #одкл #харків #добреслово #добреділо #нашілікарі #винайкращі", - поділився Сергій своїми думками.
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За годину пост зібрав понад 2 000 "лайків". Шанувальники подякували артистові за позицію:
"Спасибі, Вам, Сергію!!!👍"
"саме так👏"
"Спасибі Вам величезне!!!"
Раніше ми повідомляли, Бабкін придумав, як розважити своїх шанувальників на карантині. Він вирішив влаштувати поетичний вечір, поділившись відповідними кадрами в Instagram.
Фанати Сергія прийшли в невимовний захват від ініціативи кумира, про що поспішили повідомити в коментарях.
«Дуже ❤️ Безмежне душевний божественне вічне Спасибі! 🙏», «Бабкін, ви кайф!) Люблю теж ці вірші! Продовжуйте!», «Дякую🌷за відкритість і щирість👍Дуже проникливі вірші і прекрасна пісня🎶🎸Дякую за вашу творчість💗доброту і позитив🌞», - захоплювалися віддані шанувальники в соцмережі.
Нагадаємо, Бабкін став батьком в четвертий раз.
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