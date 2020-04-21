22-річна модель Олена Преснякова, дружина онука артистки Алли Пугачової, показала розкішну фігуру в одному піджаку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, зірка розповідає про косметику, яку, на її думку, повинна мати кожна жінка. При цьому вона позує в одному піджаку і облягаючих лосинах, що справило фурор серед її шанувальників.

«Це проивозаконно – бути такою гарною!», «стильно», «Ну і, звичайно ж, я в ролі штатива 💪🏼 Фоточки простооооо 🔥», «Красотуля!)», - пишуть вони.

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До цього ми писали, що модель Олена Преснякова, дружина онука артистки Алли Пугачової, постала в стильному, і, одночасно, в спокусливому образі.

Модель опублікувала знімки в своєму Instagram.  Зірка позувала у відвертій топі, який виділив її немаленькі принади. 

Зірка була без спідньої білизни, що видно з виразним ознаками. Преснякова розкрила широкі очі і зробила пишну зачіску. 

Коричневі шкіряні штани обтягнули тонку талію невістки Пугачової. Завершили образ Олени аксесуари. 

На одному зі знімків впала на траву й дивився в камеру, поправляючи волосся. 

В пості зірка розповіла, що їй сподобався один із серіалів і подякувала за пораду. 

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Нагадаємо, гарненька невістка Пугачової в новому образі показала, що підкорила зіркового чоловіка.

Як повідомляла Politeka, безсоромна невістка Пугачової позбулася ліфчика заради гарячих фото.