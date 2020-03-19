Модель показала всю себя

Внучка российской певицы Алена Преснякова поразила красотой во время новой фотосессии

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В одном из моих самых любимых брендов представлено множество наикрутейших моделей из новой весенней коллекции, у меня глаза разбежались, когда я увидела сколько всего появилось», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Преснякова позирует в элегантном наряде: футболке, курточке и штанах. Дополняет образ красивый макияж и клатч.

«Ух ты, какая красивая», «вот это повезло Никите. Бомба!», «Богиня», «очень красивая. Цвет невероятный», «красавица», «бомба! Повезло невероятно!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Алена Преснякова позировала вместе со мужем на фоне громадного букета цветов.

«Маленький приятный сюрпризик не может не обрадовать любимую) советую всем, кто хочет быстро намутить букет с доставкой прямо к подъезду», - говорится в подписи.

В ответ пользователи сети написали:

«такие красивые», «какая нежность», «бомба фотка – оба счастливы», «шикарная пара».

До этого мы писали, что невестка Пугачевой предстала в черном боди с пышными рукавами светло-персикового оттенка. Ее талию подчеркнул пояс с большой металлической бляхой, а на ногах красовались бежевые ботфорты.

Идеальная укладка, макияж естественных цветов, а также овальной формы серьги в ушах дополнили непревзойденный образ красотки.

Девушка бесстыдно похвасталась роскошным телом, давая поклонникам вовсю насладиться ее красотой.

Напомним, что мокрая невестка Пугачевой поиграла идеальными формами в купальнике: "Амазонка"

Как сообщала Politeka, раздетая невестка Пугачевой ошеломила видом сзади: «жуткие заросли»

Также Politeka писала, что смазливая невестка Пугачевой покрасовалась без лифчика посреди улицы: эффектные кадры