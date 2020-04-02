Жена внука российской примадонны Аллы Пугачевой, Алена Краснова, порадовала горячим снимком

Девушка не только известна тем, что вышла замуж за Никиту Преснякова, передает Politeka.net.

Алена Краснова успешная модель, которая активно ведет страничку в Инстаграм. Сейчас на звезду подписаны более 130 тысяч человек, которые следят за карьерой и личной жизнью.

Так, на одном из последних снимков светловолосая модель предстала в одной крохотной белой маечке, спустив с плеч верхнюю одежду.

Ткань майки натянулась на пышных прелестях Алены. Глубокое декольте позволило насладиться сочным видом.

Тонкие бретельки едва удерживали грудь звезды, и кажется, вот-вот соскользнут с плеч.

Завершили образ модели украшения на шее.

Невестка Пугачевой смотрела в камеру, приоткрыв губы. На ее лице - легкий макияж

"Какой сериал посмотреть? Мне кажется мы пересмотрели уже все, что только можно ;( Учитывая, что наш карантин проходит с пользой, вчера даже клип сняли Никите на телефон 😁 но сериалы это святое) Мы сейчас смотрим «Ты» , но мне пока не особо заходит 🥺", - обратилась к подписчикам красотка.

За час пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Рассказ служанки !!!! Или фильм Платформа🔥🔥🔥", "Красотка 😇😘", "Мне тоже не зашёл, очень странный , я даже не стала дальше 2 или 3 серии смотреть", "Крутой сериал 11.22.63 💔 пушка. Но я бы только на тебя и смотрела б аххаха💔", "обожаю 😂❤️", "эйфория, годы, мёртв для меня, половое воспитание, утреннее шоу,чернобыль", "Делай детей", "Хотела написать просто "Дрянь", но подумали бы, что я хейтер😂 Так называется сериал)", "Красивая", - написали пользователи сети.

Напомним, что невестка Пугачевой прямо на пляже показала, чем соблазнила внука примадонны.

Как сообщала Politeka, мышцы не работают: внука Пугачевой спасают врачи, фото из больницы.

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