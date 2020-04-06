22-летняя модель Алена Преснякова, супруга внука Аллы Пугачевой Никиты, обескуражила новым фото

Как передает Politeka.net, голубоглазая блондинка поделилась снимком в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с пышной прической. Преснякова засняла лицо крупным планом, при этом заметно, что она не пользовалась косметикой. Девушка примерила кожаную курточку, что придало несколько брутальности ее нежному образу, а также дополнила "лук" массивными золотыми украшениями.

"Когда уснула с косичкой 🦁", - подписала кадр Алена.

Но не только изменения в прическе заметили внимательные поклонники. Ранее появилась информация, что красотка решилась на более радикальные методы, кроме как "заплести косички". По мнению некоторых пользователей сети, девушка подчеркнула контуры губ при помощи популярных нынче уколов красоты. Также ходили слухи о ее возможных пластических операциях, что время от времени становится горячей темой для обсуждения. Очевидно, что "захомутав" звездного мужа, Алена и сама стала объектом для особого внимания.

"Поменяли форму подбородка?) 👍🏼"; "Какаяяяя😍"; "Красота, страшная сила 😍 Вы не реально красивая ))"; "Вы очень похожи с мужем ,очень красивые 😍"; "Зачем ей менять что-то,когда она красоткой родилась????", - пишут в комментариях.

Отметим, внук певицы Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, Никита женился на Алене в 2017 году. А встречаться они начали тремя годами ранее, когда девушке было всего 17, и она шла в одиннадцатый класс.

Ранее мы сообщали, Алена восхитила публику горячей фотосессией в соблазнительном атласном платье на пляже. Кокетливые завязки в зоне декольте добавили наряду особого шарма. На фото модель позировала в разных ракурсах, закидывала назад волосы и дерзко приподнимала юбку.

Напомним, смазливая невестка Пугачевой в новом образе показала, чем покорила звездного мужа.

Как сообщала Politeka, бесстыжая невестка Пугачевой избавилась от лифчика ради горячих фото.