Жена Никиты Преснякова, внука российской примадонны Аллы Пугачевой, поразила формами без белья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Мы на карантине время зря не теряем)) на даче полно классного реквизита 90-х за 10 минут получилась целая серия снимков», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках видно Алену Преснякову без белья. На голое тело девушка накинула кожаную куртку и фотографируется на фоне кассет и проводного телефона.

«огонь», «Очень классные фотки», «Круто очень», «красавица», «хорошенькая какая красавица», - пишут они.

До этого мы писали, что жена Никиты Преснякова, внука российской певицы Аллы Пугачевой, поразила красотой.

Алена Преснякова - красавица-модель, которая часто публикует фото в своем Инстаграм.

Так, на одних из последних фото красотка блистала в легком платье в горошек.

Наряд она затянула поясом на тонкой талии. Под расстегнутым вверху платьем виднелась цепочка.

Завершили образ модели черные сапоги.

Алена закинула волосы за ушки и смотрела своим чистым взглядом в камеру.

В посте модель рассказала, что всегда, когда муж устраивает ей романтические свидания, она не знает, какой наряд выбрать, но она нашла для себя хороший выбор в одном из магазинов.

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