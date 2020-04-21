Українська співачка Віра Брежнєва привітала Надю Дорофєєву з днем народження кадрами, де перша танцює на столі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Всім добре, коли є Віра, Надія і любов ♥️♥️♥️ З Днем Народження моя ♥️ @nadyadorofeeva !!! Будь щаслива, кайфуй і нехай весь світ зачекає!!! 👯‍♀️ тобі вже 20 👯‍♀️ відео торішнє, але після карантину зазначимо🎉», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дорофєєва танцює на столі. В якийсь момент її починає бити Володимир Дантес. За цим всім процесом спостерігають гості свята.

«бадьорі такі», «найкраща!», «ось це драйв», «чарівні красуні», «вогонь», «вау, найкрасивіша!», - пишуть користувачі.

Як повідомлялося раніше, 35-річний український актор, ведучий "Євробачення" і фіналіст шоу "Танці з зірками" Володимир Остапчук відзначився новою витівкою.

Зірка поділився в "сториз" в Instagram кадрами, на яких влаштувала дикі танці перед носом співачки Наді Дорофєєвої. Остання, до речі, ще й знімала весь процес на телефон, обговорюючи з чоловіком Владом Дантесом: "Влад, ну, дивись, ну красиво все робить... Все ідеально!"

Так, ведучий в сірому брючному костюмі пройшовся, виляючи задом, а також спокусливо присів, випнувши свою "п'яту точку". У підсумку, Остапчук аж сам розсміявся від цієї безглуздої витівки.

Нагадаємо, що Дорофєєва блиснула спортивною фігурою в обтягуючих лосинах: "просто розрив".

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