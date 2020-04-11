Украинские звезды не теряют времени на карантине и развлекают поклонников прямыми эфирами, не давая скучать многочисленной аудитории

Не стала исключением и популярная певица Надя Дорофеева, которая вместе с мужем Владимиром Дантесом и Настей Ивлеевой устроили прямой эфир на карантине, передает Politeka.net.

На следующее утро после него звезда поделилась в своем Instagram снимком, на котором позирует в спортивных лосинах с полупрозрачными вставками, спортивной кофте, держа в руке кроссовок.

«Я тут немного посижу, отдохну от вчерашнего «прямого карантина» 😂, а вы расскажите как вам эфирчик 👇🏿», – подписала снимок звезда.

В комментариях пользователи отмечают, что эфир был очень смешным, а также благодарят его участников за смелость и позитив. Так, во время трансляции Надя пела в одежде в душе, поливая себя водой, Настя Ивлеева отстригла челку, а Владимир Дантес сбрил бровь.

«Надь, эфир шикарный, просто разрыв 😂», «Это был просто самый лучший эфир», «Это был ор 😂😂😂 ВЫ ЛУЧШИЕ ❤️❤️🔥🔥👏👏», «Это был самый лучший эфир за весь карантин . Так я ещё не смеялась 😂 😂😂только волосы Насти жалко немного , но ей идёт 🤪», «Обычно не смотрю эфиры дольше пары минут, но этот просмотрел почти от начала до конца) Было весело 😂», «Комментариев ноль, только одни слёзы от смеха😂🔥», – пишут поклонники.

Ранее мы рассказывали, что во время прямого эфира Надя Дорофеева призналасьа Ивлеевой, почему после свадьбы не взяла фамилию супруга.

«У Вовы настоящая фамилия Гудок, и если в паспорте он сменит ее на Дантес, то я сразу возьму его фамилию», – откровенно рассказала украинская певица. Она добавила, что свои отношения с коллегой по цеху не афишировала три года.

Напомним, что игривая Дорофеева посветила упругими прелестями в смелом декольте.

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