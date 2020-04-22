Стало відомо про стан 70-річної артистки Надії Бабкіної, яка вже три тижні перебуває в лікарні

Співачка бореться з наслідками вірусної інфекції. З-за серйозної двосторонньої пневмонії її вводили у стан штучної коми і підключали до апарату штучної вентиляції легенів.

За словами медиків те, що у своєму віці Бабкіна вийшла з коми і була знята з апарату ШВЛ, вже можна вважати перемогою, передає StarHit.

Представник лікарні розповів, що зараз у Бабкіної дещо загальмований рівень свідомості, спілкується вона мляво — жестами і знаками. Також через тривале перебування в стаціонарі з артисткою трапилася нова біда - у неї виникла депресія.

Ніяких прогнозів лікарі поки не будують - у співачки уражено більше половини легень.

Бабкіна продовжує приймати противірусну та антибактеріальну терапію. Крім цього, лікарям доводиться підтримувати серцевий ритм артистки, так як у неї почалася тахіаритмія.

Проте дихати вона вже почала сама, через спеціальну трубку, вставлену в шию. П артистка ще через зонд.

З позитивних моментів – температура тіла стабілізувалася. Так що позитивна динаміка є.

Як відомо, Надія Бабкіна потрапила в лікарню 1 квітня з діагнозом "пневмонія" і підозрою на китайський вірус. Незважаючи на те, що відразу кілька тестів показували відсутність останнього, стан співачки стрімко погіршувався, і запалення легенів обросло страхітливими ускладненнями.

Тому медики вирішили ввести артистку в медикаментозну кому, з якої її вивели вже 13 квітня.

Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".

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