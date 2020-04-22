Близько року тому Алла Пугачова проводила час зі своєю молодшою донькою Лізою за малюванням

Домашнє відео записав і опублікував Максим Галкін в Instagram, передає Politeka.net. На відео Алла Борисівна малює фарбами Лізу, яка із задоволенням позує і допомагає мамі її малювати. Галкіна підносить мамі фарби, а також пропонує дати їй окуляри, щоб вона краще бачила.

У підсумку після декількох хвилин старань Пугачова показує малюнок, який вийшов. Коли Максим Галкін запитує, чи Ліза зображена на малюнку, примадонна відповідає, що намалювала Лізу в майбутньому.

Самій дівчинці малюнок дуже сподобався, вона заявила, що мама малює чудово. Галкіну передбачення дружини теж сподобалося. У коментарях до відео залишили безліч компліментів Аллі Пугачовій і її сім'ї.

«Чудоооо))))щастя Вам всім!», «Яка гарненька. А волосся як в одному фільмі з казки. Розумна і розважлива», «Слів немає, одні емоції, як здорово! Молодець матуся! Щастя всій родині», «Чудова дівчинка, особливо подобається звернення до батьків. Здоров'я всім вам і довгих років», "Це ж копія Алли", - пишуть користувачі мережі.

Зазначимо, що з того часу Ліза дуже підросла і стала схожою на ту принцесу, якою зобразила її мама.

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