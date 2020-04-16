Модель з Білорусі Олена Галицкая відразу зникла після того, як в ЗМІ написали про її роман з Максимом Галкіним, чоловіком легендарної співачки Алли Пугачової

Галкіну за весь час, поки він живе з Пугачовою, приписували мнможество романів. Його передбачуваними коханками були Анастасія Чорнобровіна, Поліна Гагаріна і Юлія Барановська. Але жоден з чуток не виявився правдою і Максим продовжує жити з Аллою, пише Replyua.

Не так давно була інформація про те, що Галкін завів стосунки з Оленою Галицької з Білорусі. Але як тільки вона з'явилася в ЗМІ, відразу ж зникла і ніхто нічого не чув про неї.

В результаті цього в мережі з'явилися чутки про те, що саме Пугачова зробила так, щоб Галицька позбулася публічності. Ніяких офіційних або інших підтверджень цієї інформації немає. Але результат на обличчя, дівчина більше не плодить чутки про роман.

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Як відомо, Алла Борисівна вчора, 15-го квітня, відзначає 71-річчя. Епатажна артистка не тільки здивувала мережа черговим перетворенням, з'явившись на сімейним відео, знятим її чоловіком в честь свята, але ще й умилила спілкуванням з дітьми.

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